The Ultimate Fighter 28 Finale: Dos Anjos vs. Usman Fight Card

The Ultimate Fighter 28 Finale

(TUF 28: Team Whittaker vs. Team Gastelum Finale)

Date: November 30, 2018

Venue: Pearl Theatre at Palms Casino Resort

Location: Las Vegas, Nevada

The Ultimate Fighter 28 News & Videos

The Ultimate Fighter 28 Finale Fight Card

Main Card (10 p.m. ET on FS1)

Rafael dos Anjos vs. Kamaru Usman

Juan Espino vs. Justin Frazier*

Macy Chiasson vs. Pannie Kianzad**

Pedro Munhoz vs. Bryan Caraway

Darren Stewart vs. Edmen Shahbazyan

Ji Yeon Kim vs. Antonina Shevchenko

Prelims (8 p.m. ET on FS1)

Rick Glenn vs. Kevin Aguilar

Joseph Benavidez vs. Alex Perez

Maurice Greene vs. Michel Batista

Leah Letson vs. Julija Stoliarenko

Prelims (7 p.m. ET on FS1)