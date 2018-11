UFC Fight Night 141: Blaydes vs. Ngannou 2 Fight Card

UFC Fight Night 141: Blaydes vs. Ngannou 2

Date: November 24, 2018

Venue: Cadillac Arena

Location: Beijing, China

UFC Fight Night 141 News & Videos

UFC Fight Night 141 Fight Card

Main Card (6:30 a.m. ET on UFC Fight Pass)

Curtis Blaydes vs. Francis Ngannou

Alistair Overeem vs. Sergei Pavlovich

Song Yadon vs. Vince Morales

Li Jingliang vs. David Zawada

Prelims (3:15 a.m. ET on UFC Fight Pass)

Song Kenan vs. Alex Morono

Wu Yanan vs. Lauren Mueller

Hu Yaozong vs. Rashad Coulter

Weili Zhang vs. Jessica Aguilar

Yan Xiaonan vs. Syuri Kondo

Kevin Holland vs. John Phillips

Su Madaerji vs. Louis Smolka

