UFC 252: Miocic vs. Cormier – LIVE – weigh-in video

Check out Stipe Miocic, Daniel Cormier, Sean O’Malley, Junior dos Santos, Jairzinho Rozenstruik and the rest of the fighters weigh in at the official UFC 252 Weigh-ins: Stipe Miocic vs Daniel Cormier from The APEX in Las Vegas.

UFC 252: Miocic vs. Cormier weigh-in results

Main Card (10pm ET / 7pm PT on ESPN+ Pay-Per-View)



Stipe Miocic(c)(233) vs. Daniel Cormier (236)*

Sean O’Malley (136) vs. Marlon “Chito” Vera (136)

Junior dos Santos (238.5) vs. Jairzinho Rozenstruik (254)

Herbert Burns (149.5)*** vs. Daniel Pineda (146)

John Dodson (136) vs. Merab Dvalishvili (136)

Prelims (7pm ET / 4pm PT on ESPN and ESPN+)

Jim Miller (156) vs. Vinc Pichel (156)

Felice Herrig (116) vs. Virna Jandiroba (115.5)

TJ Brown (146.5)** vs. Daniel Chavez (146)

Ashley Yoder (115.5) vs. Lívia Renata Souza (115.5)

Chris Daukaus (241) vs. Parker Porter (264.5)

Tony Kelley (145.5) vs. Kai Kamaka (145.5)

*UFC Heavyweight Championship

**TJ Brown missed weight by 0.5 pounds

***Herbert Burns missed weight by 3.5 pounds.

