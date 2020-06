UFC 250 Embedded: Fighters arrive to an eerily quiet Las Vegas

The stars of two exciting bantamweight brawls – Aljamain Sterling and Cory Sandhagen plus Cody Garbrand and Raphael Assuncao – arrive in an eerily quiet Las Vegas.

UFC 250 headliners Amanda Nunes and Felicia Spencer check in for fight week.

(Video courtesy of UFC)

