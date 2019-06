UFC 240: Holloway vs. Edgar Fight Card

UFC 240: Holloway vs. Edgar

Date: July 27, 2018

Venue: Rogers Place

Location: Edmonton, Alberta, Canada

Fight Card (? pm ET on Pay-Per-View on ESPN+)

Max Holloway (c) vs. Frankie Edgar*

Cris Cyborg vs. Felicia Spencer



Olivier Aubin-Mercier vs. Arman Tsarukyan



Marc-André Barriault vs. Krzysztof Jotko



Alexandre Pantoja vs. Deiveson Figueiredo



Erik Koch vs. Kyle Stewart

Alexis Davis vs. Viviane Araújo

Gillian Robertson vs. Sarah Frota

Lauren Murphy vs. Mara Romero Borella

*For UFC featherweight championship