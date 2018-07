Updated The Ultimate Fighter 27 Finale: Team Miocic vs. Team Cormier Fight Card

The Ultimate Fighter 27 Finale

(TUF 27: Team Miocic vs. Team Cormier Finale)

Date: July 6, 2018

Venue: Pearl Theatre at Palms Casino Resort

Location: Las Vegas, Nevada

The Ultimate Fighter 27 News & Videos

The Ultimate Fighter 27 Finale Fight Card

Main Card (10 p.m. ET on FS1)

Brad Tavares (17-4) vs. Israel Adesanya (13-0)

TUF 27 Lightweight Tournament Final: Mike Trizano (7-0) vs. Joe Giannetti (7-0)

TUF 27 Featherweight Tournament Final: Jay Cuciniello (9-0) vs. Brad Katona (7-0)

Alex Caceres (13-11) vs. Martin Bravo (11-1)

Roxanne Modafferi (21-14) vs. Barb Honchak (10-3)

Alessio Di Chirico (11-2) vs. Julian Marquez (7-1)

Prelims (8 p.m. ET on FS1)

Montana De La Rosa (8-4) vs. Rachael Ostovich (4-3)

Luis Pena (4-0) vs. Richie Smullen (3-0-1)

John Gunther (4-0) vs. Allan Zuniga (13-0)

Prelims (7 p.m. ET on FS1)