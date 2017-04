Watch Rizin FF 5 Live, Sunday at 2 a.m. ET

(Courtesy of FITE TV. MMAWeekly.com is an affiliate partner of FITE TV. For all account and technical enquiries, contact www.fite.tv.)

Watch Rizin FF 5: Sakura live via Pay-Per-View for $14.99 on Sunday at 2 a.m. ET (Saturday at 11 p.m. PT) on MMAWeekly.com.

Rizin FF 5: Sakura Fight Card

Tatsuya Kawajiri (Japan) vs Anthony Birchak (USA)

Amir Aliakbari (Iran) vs Geronimo Dos Santos (Brazil)

Kyoji Horiguchi (Japan) vs Yuki Motoya (Japan)

RENA (Japan) vs Dora Perjes (Hungary)

Tenshin Nasukawa (Japan) vs Francesco Ghigliotti (Italy)

Satoshi Ishii (Japan) vs Heath Herring (USA)

KING Reina (Japan) vs Jazzy Gabert (Germany)

Daron Cruickshank (Japan) vs Yusuke Yachi (Japan)

Saori Ishioka (Japan) vs Bestare Kicaj (Switzerland)

Kanna Asakura (Japan) vs Aleksandra Toncheva (Bulgaria)

Kizaemon Saiga (Japan) vs Seiichiro Ito (Japan)

Follow MMAWeekly.com on Facebook, Twitter, and Instagram