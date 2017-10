Watch M-1 Challenge 84: Kunchenko vs Romanov Live, Free (Friday at 11 am ET)



(Courtesy of FITE TV. For all account and technical enquiries, contact www.fite.tv.)

Watch M-1 Challenge 84: Kunchenko vs Romanov live and free on Friday, Oct. 27, at 11 a.m. ET / 8 a.m. PT on MMAWeekly.com.

M-1 Challenge 84: Kunchenko vs Romanov Fight Card

Alexey Kunchenko vs. Sergey Romanov

Caio Magalhaes vs. Artiom Frolov

Joe Riggs vs. Oleg Olenichev

Janne Elonen-Kulmala vs. Bair Shtepin

Enoc Solves Torres vs. Andrey Seledtsov

Jani Salmi vs. Roman Bogatov

Philip De Fries vs. Anton Vyazigin

Sascha Sharma vs. Zalimbek Omarov

Akhmadkhan Ozdoev vs. Danila Prikaza

Temirlan Sharipov vs. Maksim Grabovich

Vasily Volodko vs. Dmitry Tebekin

Ilya Bochkov vs. Arkadiy Lisin

(Fight card subject to change.)

Follow MMAWeekly.com on Facebook, Twitter, and Instagram