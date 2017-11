Watch Fabricio Werdum Submit Rodrigo Nogueira (UFC Sydney Free Fight)

(Courtesy of UFC)

Watch former champ Fabricio Werdum submit the legendary Rodrigo Nogueira. Werdum next faces Marcin Tybura in the main event of Fight Night Sydney on Saturday.

TRENDING > Jon Jones Applauds Fabricio Werdum’s Actions, Colby Covington Fires Back

Follow MMAWeekly.com on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram