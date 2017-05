Watch ACB 61: Balaev vs. Bataev Live for Free, Saturday at 11 am ET

(Courtesy of FITE TV. For all account and technical enquiries, contact www.fite.tv.)

Watch ACB 61: Balaev vs. Bataev live and free on Saturday, May 20, at 11 a.m. ET / 8 a.m. PT on MMAWeekly.com.

ACB 61: Balaev vs. Bataev Fight Card

Marat Balaev vs. Adlan Bataev 145 lbs

Alexey Butorin vs. Nikola Dipchikov 185 lbs

Mikhail Kolobegov vs. Piotr Strus 185 lbs

Andrey Koshkin vs. A. Abdulvakhabov 155 lbs

Albert Tumenov vs. Marcelo Alfaya 170 lbs

Denis Smoldarev vs. S. Rasulov 265 lbs

Oleg Borisov vs. Murad Kalamov 135 lbs

Beslan Isaev vs. Elvis Mutapcic 170 lbs

Ilya Sheglov vs. Wallyson Carvalho 205 lbs

Luis Palomino vs. Marcos Schmitz 145 lbs

Tural Ragimov vs. Rustam Kerimov 135 lbs

Vasiliy Palyok vs. Alexei Martynov 170 lbs

Arman Ospanov vs. Taichi Nakajima 135 lbs

(Fight card subject to change.)

