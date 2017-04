Watch ACB 58: Askerov vs. Leone Live for Free, Saturday at 10 am ET

Watch ACB 58: Askerov vs. Leone live and free on Saturday, April 22, at 10 a.m. ET / 7 a.m. PT on MMAWeekly.com.

ACB 58: Askerov vs. Leone Fight Card

125 lbs.: Askar Askarov vs. Anthony Leone

265 lbs.: Kurban Ibragimov vs. Konstantin Andreitsev

205 lbs.: Murad Chunkaiev vs. Jose Daniel Toledo Canellas

155 lbs.: Alim Cherkesov vs. Felipe Cruz

155 lbs.: Viskhan Magomadov vs. Aleksandr Grozin

205 lbs.: Khabib Isaev vs. Evgeniy Belyaev

185 lbs.: Azamat Amagov vs. Oleg Olenichev

155 lbs.: Magomed-Emin Myatliev vs. Oleg Belozerov

135 lbs.: Khamid Sultanbiev vs. Azamat Kerefov

155 lbs.: Abdula Abdulaev vs. Jonathan Svensson

145 lbs.: Akhmadkhan Bokov vs. Islam Meshev

205 lbs.: Amirkhan Guliev vs. Elmar Muradzade

135 lbs.: Gadzhimurad Aliev vs. German Barsegyan

134 lbs.: Saygid Abdulaev vs. Firuz Abdulloev

(Fight card subject to change.)

