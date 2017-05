UFC 211 Inside the Octagon: Joanna Jedrzejczyk vs. Jessica Andrade

(Courtesy of UFC)

John Gooden and Dan Hardy break down the co-main event between Joanna Jedrzejczyk and Jessica Andrade at UFC 211 going down on Saturday in Dallas.

