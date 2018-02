Rich Franklin’s ONE Warrior Series: Meet Stamp, She’s Been Fighting Her Entire Life

(Courtesy of UFC)

In the week 3 episode of Rich Franklin’s ONE Warrior Series, Rich and Jonathan wrap up their time in Bangkok savoring local delights like Moo Ping and visiting Rajadamnern Stadium to experience Muay Thai at its most intoxicating. Our crew also meet Stamp, an outstanding female warrior with a touching backstory that resonates strongly. Thailand surely left a deep impression on our hosts.

