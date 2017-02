Holly Holm vs. Germaine de Randamie: UFC 208 Inside the Octagon Preview

(Video Courtesy of UFC)

In the first episode of Inside The Octagon for UFC 208, John Gooden and Dan Hardy analyze the inaugural UFC women’s featherweight championship bout between Holly Holm and Germaine de Randamie that headlines UFC 208.

RELATED > Holly Holm vs. Germaine de Randamie: UFC 208 Countdown Video

