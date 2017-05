Gadzhimurad Antigulov Kicks Off UFC 211 with 1st-Round Sub (Highlights)

WOW! @Antigulov_MMA gets an impressive first round stoppage!! 2 more bouts coming up on #UFCFIGHTPASS! pic.twitter.com/NtHcqAOH2s — UFC Fight Pass (@UFCFightPass) May 13, 2017

Check out the fight highlights as Gadzhimurad Antigulov subbed Joachim Christensen at UFC 211: Miocic vs. dos Santos 2 on Saturday in Dallas, Texas.

