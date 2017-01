ACB 51 Streams Live and Free on MMAWeekly.com, Friday at 10pm ET

(Courtesy of ACB MMA)

Russian mixed martial arts promotion Absolute Championship Berkut is making its debut on U.S. soil on Friday night in Irvine, Calif. ABC 51 features a light heavyweight title fight between UFC veteran Thiago Silva and Jared Torgeson.

If you can’t make it out to California to get to the arena, fear not, you can watch the fights streaming live on MMAWeekly.com! The ACB 51 Live Stream is set to begin at 10 p.m. ET / 7 p.m. PT.

Aside from Silva vs. Torgeson, ACB 51 also features several other veterans of the UFC and other notable promotions.

ACB 51 | Irvine, California, USA | January 13, 2017

Light heavyweight title bout: (205) Thiago Silva (Brazil) vs Jared Torgeson (USA)

(145) Musa Khamanaev (Russia) vs Luis “Baboon” Palomino (Peru)

(155) Alexandre “Pulga” Pimentel (Brazil) vs Christos “The Spartan” Giagos (USA)

(205) Rodney “Sho Nuff the Master” Wallace (USA) vs Shamil Gamzatov (Russia)

(155) Leandro “Buscape” Silva (Brazil) vs Pat “Bam Bam” Healy (USA)

(205+) Mike “Mak” Kyle (USA) vs Dan “The Man” Charles (USA)

(170) Guillermo “Cubano” Martinez Ayme (Cuba) vs Ivan Castillo (Mexico)

(125) Danny “The Gremlin” Martinez (USA) vs Cory Alexander (USA)

(135) Kyle “Boom” Reyes (Guam) vs Mario Israel (Brazil)

(155) Dave “Insane” Courchaine (USA) vs Arthur Estrazulas (Brazil)

(135) Terrion “Flash” Ware (USA) vs Nick “Garfield” Mamalis (USA)

(155) Cleber Luciano (USA) vs Hector “Chino” Valenzuela (Mexico)

(135) Nolan Ticman (USA) vs Saul “El Mero Mero” Elizondo (USA)

